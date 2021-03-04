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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı

- Yangın çıkan apartmandan görüntü - İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden detaylar - İtfaiye aracının merdiveniyle kurtarılan kadının ambulansa taşınmasıGÜNCELLEME 2 - - Alevlerin sardığı apartmanda mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı - Bir sağlık görevlisi, yangından kurtarılan 4 yaşındaki Azra Özeren ile sohbet ederek çocuğun sakinleşmesini sağladıDETAY EKLENDİMERSİN (AA) - Mersin 'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangın kontrol altına alındı, evlerinde mahsur kalan biri bebek 3 çocuk ile 4 kadın kurtarıldı.İhsaniye Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki 5 katlı bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı.Alevlerin sardığı apartmanın son katında mahsur kalan bir bebek ve annesi de itfaiyenin çalışmasıyla tahliye edildi.Apartmandan çıkarılan bebeği sağlık ekipleri ambulansa taşıdı. Bir sağlık çalışanı da kurtarıldıktan sonra merdivenlerden indirilen bir çocuğu sırtına alarak ambulansa götürdü.Evlerinde mahsur kalanlardan 2 kadın ile bir çocuk da itfaiye ekiplerinin merdivenle ulaştığı balkondaki yoğun çabayla kurtarıldı.Apartmandan tahliye edilen 7 kişiye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.Yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürüyor. - Sağlık personeli sohbet ettiği küçük kızı sakinleştirdiİtfaiye aracının merdiveniyle apartmandan indirilen 4 yaşındaki Azra Özeren, ağlayarak annesini sorunca 112 Acil Servis görevlisi Muhammet Özen, "Anneni bekliyoruz şu an, 'Annesi biraz çabuk olur musun?" diyerek küçük kızın yüzünü gülümsetti.Özen, anne itfaiye aracından inene kadar sohbet ettiği Azra ile şakalaşıp oyun oynayarak çocuğun sakin kalmasını sağladı. Bu sırada başka bir 112 Acil Servis görevlisi de küçük kızın sağlık durumunu kontrol etti.İtfaiyenin kurtardığı kadın, koşarak yanına geldiği kızına sarılıp gözyaşı döktü.

İtfaiye Aracı Küçük Kız Sağlık Çalışanı Sağlık Ekipleri Sağlık Görevlisi 

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