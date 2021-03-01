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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mersin'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı

Mersin'de 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 9 yaralı

Kaza yerinden cep telefonu görüntüsü

Hastane Trafik Kazası Bild Cep Telefonu Direksiyon 

-Kaza yapan araçlar
-Ambulans ve araçlar
-kaza yeri çevresi

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında biri ağır 9 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, kaza ilçeye bağlı Limonlu Mahallesinde Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ercan A. yönetiminde Mersin Antalya istikametinde seyreden 33 AAP 203 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Otomobil karşı şeritte seyreden Hüseyin Ç. yönetimindeki 33 AN 030 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine ulaşan ambulanslarla Erdemli ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Cumali Çevik'in durumunun ise ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (HSY-
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