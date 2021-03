Mersin'de 1 yıl aradan sonra 3 kente tren seferleri başladı

-Garın tabelasından görüntü

-Asılan uyarı yazılarından görüntü

-Adana'dan tren gelmesi

-Vatandaşların trenden inmesi

-Vatandaşlardan birinin konuşması

-Vatandaşların trene binmesi

-Kedisiyle trene binen genç kızdan görüntü

-Genç kızın konuşması

-Trendeki vatandaşlardan görüntü

-HES kodu ve bilet kontrolünden görüntü

-Trenin Adana'ya hareket etmesi



( MERSİN ) -- Tüm tedbirler alınarak seferler başlarken, yolcularda HES kodu zorunluluğu uygulanıyor- Vatandaşlar 1 yıl sonra yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşarken, trenler her sefer öncesinde dezenfekte ediliyor MERSİN



- Mersin'de, korona virüs tedbirleri nedeniyle ara verilen tren seferleri, 1 yıl aradan sonra yeniden başladı.

Tüm tedbirler alınarak Adana, İskenderun ve Gaziantep İslahiye'ye seferler başlarken, yolcularda HES kodu zorunluluğu uygulanıyor. Vatandaşlar 1 yıl sonra yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşarken, trenler her sefer öncesinde dezenfekte ediliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçen yıl mart ayından itibaren Mersin'den Adana, İskenderun ve Gaziantep İslahiye'ye tren seferlerine ara verilmişti. Aşılama çalışmalarına başlanması ve yeni normalleşmeye geçilmesiyle 1 yıldır ara verilen seferler bugün yeniden başladı.

Tüm tedbirler alınarak seferler başlarken, yolcularda HES kodu zorunluluğu uygulanıyor. Gar girişinde ateş ölçümü de yapılırken, maske kontrolleri de titizlikle yapılıyor. Vatandaşlar 1 yıl sonra yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşarken, trenler her sefer öncesinde dezenfekte ediliyor. Vatandaşlar, uzun aradan sonra yeniden trenle yolculuk yaptıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Güzel bir yolculuk geçti, temiz, hijyenik. Uzun aradan sonra trenle buluştuğumuz için mutluyuz. Bu çok iyi oldu. Dolmuşla yolculuk yoruyordu ve uzun sürüyordu. Tren çok güzel olacak" dediler. (KRY-



