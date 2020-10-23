Mersin'de 1,5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü

-Yangın bölgesindeki arazözler

-Yangına su sıkan ekipler

-Veli Ateş adlı vatandaş ile röp.

-Soğutma çalışması yapan ekipler



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangınında 1,5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çerçili Mahallesi Süpürgelik Mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sarp yamaçtaki yangına Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazözle müdahale edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1,5 hektar kızılçam ormanı zarar gördü. Orman içerisinden Çerçili Mahallesine giden plastik sulama borularının bir kısmı da yandı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmasına başlandı. Duyarlı vatandaş yangın ihbarında bulundu Domates toplamaya giden bir vatandaş yangını görünce orman işletme müdürlüğünün yangın kulesinde çalışan yakınlarını telefonla arayıp yangın ihbarında bulundu. İhbarla birlikte ekipler arazözlerle yangına müdahalede bulundu. Vatandaşlardan Veli Ateş, "Teyzemin oğlu aradı, yangın var diye. Geldiğimde yangın başlamıştı. Ararözlere haber verdik, onlarda şuan yangını söndürüyor. Tesadüfen domates toplamaya giderken yangın çıktığını görmüşler" diye konuştu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (HSY-



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