MERSİN - Çocuk parkında çıkan yangın söndürüldü

- Yanan parktan görüntüler - Görgü tanığı Nimet Güçer'in konuşması Mersin 'de çocuk parkında çıkan yangın söndürüldüMERSİN (AA) - Mersin 'in Mezitli ilçesinde yangın çıkan çocuk parkında hasar oluştu.Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki çocuk parkında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.Hasar oluşan oyun aletleri, Mezitli Belediyesi ekiplerince parktan kaldırıldı.Görgü tanığı Nimet Güçer, AA muhabirine, çocukların parkta olmamasının ve kimsenin zarar görmemesinin kendilerini rahatlattığını belirtti.
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