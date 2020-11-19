MERSİN - Çırçır fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
- Çırçır fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesiMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde çırçır fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya'ya ait Mersin - Adana kara yolundaki çırçır fabrikasının deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İki işçinin dumandan etkilendiği yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.Fabrikadaki yaklaşık 50 ton pamuğun yangında zarar gördüğü belirtildi.
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