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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MERSİN - Cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı

MERSİN - Cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandı

- Hükümlünü cezaevine götürülmesi Mersin 'de cinsel istismar suçundan aranan hükümlü yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 30 Aralık 2014'te kentte meydana gelen "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" olayının firari şüphelisi Z.G'yi istihbarat ve fiziki çalışma sonucu belirlenen adreste yakaladı.Hakkında 51 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Cinsel İstismar Akalan Firari Hükümlü Hapis Cezası Nitelik 

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