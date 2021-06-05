MERSİN - Çıkan orman yangını söndürüldü

- Yangın çıkan ormandan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntülerMERSİN (AA) - Mersin 'in Mezitli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.Anayurt mevkisinde bulunan ormanlık alandaki 6 noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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