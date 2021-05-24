MERSİN - Çalıştığı inşaatta üzerine kereste düşen işçi yaralandı
Görüntü Dökümü: - İnşaattan görüntüler - İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaralıya ilk müdahalesi Mersin 'de çalıştığı inşaatta üzerine kereste düşen işçi yaralandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Mezitli ilçesinde, çalıştığı inşaatta üzerine kereste düşen işçi hastaneye kaldırıldı.Menderes Mahallesi'nde yapımı süren akaryakıt istasyonu inşaatında çalışan Adil İrgin, üzerine yukarıdan kereste düşmesi sonucu yaralandı.İrgin, olay yerine gelen ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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