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MERSİN - Bozyazı'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Bozyazı'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)

MERSİN - Bozyazı'daki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor (2)

- Bozyazı'da orman yangını - Ormanlık alanda çıkan yangın - İtfaiyenin yangına müdahalesi Mersin 'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorMERSİN (AA) - Mersin 'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen söndürme helikopteriyle havadan, arazöz, iş makineleri ve orman işçileriyle de karadan yangına müdahale ediliyor.Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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