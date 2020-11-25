MERSİN - Boş arsada patlama

: - Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunmaları - Camları kırılan evlerin görüntüsü Mersin 'de boş arsada patlamaMERSİN (AA) - Mersin 'in Akdeniz ilçesindeki boş arsada patlama meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Hal Mahallesi 6055 Sokak'taki boş arsada patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Patlamada, çevredeki 2 evin camları kırıldı.Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.
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