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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Boş arsada patlama

MERSİN - Boş arsada patlama



: - Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunmaları - Camları kırılan evlerin görüntüsü Mersin 'de boş arsada patlamaMERSİN (AA) - Mersin 'in Akdeniz ilçesindeki boş arsada patlama meydana geldi.Alınan bilgiye göre, Hal Mahallesi 6055 Sokak'taki boş arsada patlama sesi duyulması üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Patlamada, çevredeki 2 evin camları kırıldı.Patlayıcının, ses bombası olduğu üzerinde duran güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

Polis Güvenlik Güçleri Ses Bombası Patlama Sesi Sağlık Ekipleri 

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