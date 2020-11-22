MERSİN - Bir sitede yakalanan yılan doğaya bırakıldı
- Yılanın yakalanması - Detaylar Mersin 'de bir sitede yakalanan yılan doğaya bırakıldıMERSİN (AA) - Mersin 'in Mezitli ilçesinde siteye giren yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Tece Mahallesi'nde bir yazlık sitenin kapısındaki manyetik kart okuyucunun üzerinde yılan olduğunu gören güvenlik görevlisi, durumu itfaiyeye bildirdi.Siteye gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak ormanlık alana bıraktı.
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