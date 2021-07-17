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MERSİN - Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MERSİN - Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi

MERSİN - Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi

- Olayın yaşandığı dükkan - Ekiplerin incelemesi - Güvenlik önlemleri Mersin 'de bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdiMERSİN (AA) - Mersin 'in Toroslar ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Turunçlu Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği atölyede, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Atölyedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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