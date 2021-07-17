MERSİN - Bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi (2)
- Polis ekiplerinin yangın çıkan mobilya atölyesi önünde önlem alması - İtfaiye ekiplerinin çalışması - İş yerindeki yangında hayatını kaybeden kişilerin cesedinin cenaze aracına taşınması - Görgü tanığı ile röportaj - Çevrede bekleyen vatandaşlarGÜNCELLEME - Mersin 'de mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdiDETAYLAR EKLENDİMERSİN (AA) - Mersin 'in Toroslar ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.Turunçlu Mahallesi'ndeki bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin sevk edildiği atölyede ekiplerin müdahalesi sonucu Suriye uyrukluAhmed Hannan (15) ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin cesedi bulundu.Atölyedeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.Ekipler tarafından iş yerinden çıkarılan cenazeler, otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.İtfaiyenin soğutma çalışması, polis ekiplerinin de inceleme yaptığı atölyedeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.Görgü tanığı bir esnaf, gazetecilere, yangını haber alınca dükkanındaki yangın tüpüyle olaya müdahale ettiğini belirterek, "Ancak yangın çok yükseldi, ben de geriye kaçtım. İçerdekiler dışarı kaçamadı." dedi.
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