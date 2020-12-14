Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
MERSİN - Balıkçıların olası 'sel nöbeti'

MERSİN - Balıkçıların olası 'sel nöbeti'

MERSİN - Balıkçıların olası "sel nöbeti" - Erdemli’de batan balıkçı kayıkları - Kayıkların kıyıya çekilmesi - Balıkçı barınağındaki tekneler - Traktör ile balıkçı teknesinin karaya çekilmesi - Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın’ın konuşması Mersin li balıkçıların olası "sel nöbeti"MERSİN (AA) - Mersin ’in Erdemli ilçesinde balıkçılar sağanaktan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gece saatlerinde nöbet tutacak.Erdemli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Yalçın Sakın, gazetecilere, gün içerisinde ilçede sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Barınak çevresinde önlem aldıklarını dile getiren Sakın, "İlçemizde etkili olan sağanak sonucu 5 kayık battı, 5 tekne batma tehlikesi yaşadı. Can kaybı ve yaralanma yok. Batan kayıkları yarın çıkaracağız. Bu gece de balıkçılarımız olası tehlikelere karşı gece nöbet tutacak." diye konuştu.
Erdemli ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına sonucu 5 balıkçı kayığı batmış, 5 teknede batma riskine karşı traktörlerle karaya çıkarılmıştı.

Balıkçı Teknesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement