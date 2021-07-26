MERSİN - Bakan Selçuk'un ziyaretleri

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Mersin Bilim Köyü'nü ziyaret etmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Yörük çadırını ziyaret etmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kadınlarla sıkma yapması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yufka pişirmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un teleskopla bakması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Doğa ve Fen Okulu'nda öğrencilerle aktivitelere katılması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğrencilere tantuni ikram etmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nda partililerle buluşmasıMERSİN (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mersin 'de "Telafide Ben de Varım" etkinlikleri kapsamında Bilim Köyü ile Doğa ve Fen Okulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.Selçuk, kentteki programları kapsamında, Mezitli ilçesi Bozön Mahallesindeki Mersin Bilim Köyü'nü ziyaret etti.Merkezde yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Selçuk, burada öğrencilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi, açılan sergiyi gezdi.Bilim köyündeki teleskobu da inceleyen Selçuk, uzak bir binanın üzerine asılan ve kendisi için sürpriz olan "Ziya Öğretmenim hoş geldiniz" yazısını okudu, bu sürpriz için öğrencilere teşekkür etti.Selçuk, merkezde etkinlik için kurulan Yörük çadırını da ziyaret edip kadınların yaptığı sıkmadan yedi. Kadınlarla bir süre sohbet ettikten sonra sacın başına geçen Selçuk, yufka pişirdi.Daha sonra Erdemli ilçesindeki Akdeniz Mahallesi Talat Göktepe Tabiat Parkı Kamp Alanı'ndaki Doğa ve Fen Okulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Selçuk, okul bünyesinde yer alan atölyelerdeki çalışmalar hakkında bilgi alıp incelemelerde bulundu. - Çocuklarla oyun oynadı, tantuni pişirdiÇeşitli aktivelerde oyunlar oynayıp eğlenen öğrencilere de eşlik eden Selçuk, okulun sahiline kum zambağı tohumu dikti. Selçuk, sahilde balık tutan öğrencilerle de sohbet edip denize olta attı.Bir stantta ikramı yapılan kentin tescilli lezzetlerinden tantuniyi de pişiren Selçuk, ürünü öğrencilere de ikram etti.Selçuk, okulda görevli öğretmenlerle de bir araya geldi, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.Kentteki programları kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Selçuk, partililerle basına kapalı görüştü.
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