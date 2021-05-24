MERSİN - Bahçe yangını kontrol altına alındı

- Ekiplerin ve köylülerin yangına müdahale etmesi - Alandan yükselen dumanlarGÜNCELLEME - Mersin 'de çıkan bahçe yangını kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİMERSİN (AA) - Silifke ilçesinde erik ve zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçede çıkan yangın söndürüldü.Keben Mahallesi'ndeki erik ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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