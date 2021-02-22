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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MERSİN - Badem çağlası hasadına başlandı

MERSİN - Badem çağlası hasadına başlandı

- Bahçeden görüntü - Badem çağlasından detay - Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can'ın konuşması Mersin 'de badem çağlası hasadına başlandıMERSİN (AA) - Mersin 'in Silifke ilçesinde hasadına başlanan badem çağlasında üreticiler bu yıl 3 bin ton rekolte bekliyor.Işıklı Mahallesi'ndeki mevsimin ilk hasadını yapan üreticiler, badem çağlalarını başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiyor.Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede erkenci ürün olan badem çağlasında hasadı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Doygun, her geçen yıl devletin üreticilere verdiği destekle ilçede badem üretim alanı ve üretici sayısının arttığını belirtti.
Bu yıl bereketli bir yıl beklediklerinin ifade eden Doygun, "2020 yılında 3 bin 700 dekar alandan 2500 ton ürün elde ettik. Bu yıl 4 bin 500 dekarlık alandan 3 bin ton badem çağlası elde etmeyi hedefliyoruz. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum." dedi.
Işıklı Çevre Yardımlaşma ve Turizm Derneği Başkanı Zafer Can da doğal şartlarda yetiştirilen badem çağlalarının üreticiler tarafından kilogramı 100 liradan satışa sunulduğunu belirtti.

Asad Muhabir 

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