MERSİN - Art arda 4 aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu kurtarıldı
- İtfaiye ekiplerinin çalışması - Kedinin araçların motor bölümlerine girişi - Ekiplerin kediyi kurtarması - Vatandaşı uyaran ekipler - Kedinin Miyav Park'a bırakılışı Mersin 'de art arda 4 aracın motor bölümüne giren kedi yavrusu kurtarıldı - Kedi yavrusuna "Yaramaz" adı verildiMERSİN (AA) - Mersin 'in Mezitli ilçesinde, mahsur kaldığı otomobilin motor bölümünden kendisini kurtarmak isteyen itfaiye ekibinden kaçan kedi yavrusu, sığındığı dördüncü araçta yakalanıp "Miyav Park"a bırakıldı.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri, Davultepe Mahallesi'nde bir otomobilden kedi sesi geldiği ihbarını aldı.Kedi yavrusunun, bir otomobilin motor kısmına sıkıştığını gören ekipler çalışma başlattı.Kurtarma operasyonu sırasında itfaiye ekiplerinden kaçan kedi yavrusu, bölgedeki park halindeki farklı 3 aracın daha motor bölümüne girdi.Ekiplerin çalışmasını güçleştiren kedi, sığındığı dördüncü araçtan cep telefondan kedi sesi açılması sonucu sakinleştirilerek kurtarıldı."Yaramaz" adı verilen kedi, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki "Miyav Park"a bırakıldı.
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