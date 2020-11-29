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29 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
MERSİN - Arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü

MERSİN - Arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü

- Olayın hemen sonrasında çekilen cep telefonu görüntüsü - Olay yerinde alınan güvenlik önlemleri - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları Mersin 'de arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldüMERSİN (AA) - Mersin 'in Akdeniz ilçesinde arkadaşı tarafından kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi'nde komşu olan Mert Doy (30) ile Burak C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Burak C, evinden aldığı silahla arkadaşı Doy'a ateş etti.Ağır yaralanan Mert Doy, olay yerinde hayatını kaybetti.Olayın ardından kaçan Burak C'nin yakalanması çalışmalar sürüyor.

Akalan Cep Telefonu 

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