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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Üçüncü Ünitesinin Temel Atma Töreni

MERSİN - Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Üçüncü Ünitesinin Temel Atma Töreni

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in butona basmadan önce konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in temsili olarak temel atma törenine katılması - Akkuyu NGS temel atma töreni için hazırlanan video klipMERSİN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin Üçüncü Ünitesinin Temel Atma Töreni’ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Dera Temel Atma Töreni Konferans 

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