MERSİN - AK Partili kadınlar şiddete karşı tek ses oldu
- Basın açıklamasına katılan kadınlar - Pankart tutan kadınlar - AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Aysel Mavioğlu Öner'in konuşmasıMERSİN - Mersin ’de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için bir araya geldi. arti binası önünde toplanan kadınlar, üzerinde kadına yönelik şiddete dikkati çeken ifadelerin yer aldığı döviz taşıdı.AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.
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