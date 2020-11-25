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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - AK Partili kadınlar şiddete karşı tek ses oldu

MERSİN - AK Partili kadınlar şiddete karşı tek ses oldu

- Basın açıklamasına katılan kadınlar - Pankart tutan kadınlar - AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Aysel Mavioğlu Öner'in konuşmasıMERSİN - Mersin ’de, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için bir araya geldi. arti binası önünde toplanan kadınlar, üzerinde kadına yönelik şiddete dikkati çeken ifadelerin yer aldığı döviz taşıdı.AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Aysel Mavioğlu Öner, kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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