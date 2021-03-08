MERSİN - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor

- Mersin 'deki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında kurulan stantlar - Fotoğraf çektiren kadınlar - Resim sergisi - Stantlarda satılan ürünler Mersin 'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyorKentte Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programla Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda çeşitli etkinlikler düzenleniyor.Meydanda bir araya gelen kadınlar stantlarda yaptıkları ürünleri sergiledi.Programa gelen kadınlar alandaki sergileri gezdi, hatıra köşesinde fotoğraf çektirdi.Oluşturulan sahnede çeşitli müzik dinletilerinin ve gösterilerin yapılacağı program akşam saatlerinde sona erecek.
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