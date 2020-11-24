Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
MERSİN - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

MERSİN - 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

- Atatürk anıtına çelenk sunumu - Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'nın konuşmasıAdana, Mersin , Hatay ve Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandıADANA (AA) - Adana, Mersin , Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. Mersin Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Vali Yardımcısı Ahmet Çırakoğlu'nun da katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Koca, gazetecilere, Kovid - 19 sürecinde öğretmenlerin okullarından ve öğrencilerinden uzak kaldığını belirterek, "Millet Mektepleri'nin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e başöğretmenlik unvanının verildiği 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü, aynı heyecanla kutluyoruz. Bu pandemiden en yakın zamanda kurtulmayı, okul bahçelerinin öğrencilerle buluşup yine gül bahçesine dönüşmesini temenni ediyorum." dedi.

Saygı Duruşu Öğretmenler Başöğretmen Öğretmenlik Başöğretmenlik 

loading...
İlgili Foto Galeriler
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement