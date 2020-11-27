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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
MERSİN - 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

MERSİN - 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

- Mersin Emniyet Müdürlüğü binası - Firari hükümlünün adliyeye sevki Mersin 'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandıMERSİN (AA) - Mersin 'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ve fuhşa imkan sağlama gibi 14 suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bülent B'nin (61) adresini tespit etti.Ekiplerin operasyonuyla yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Akalan Firari Hükümlü Hapis Cezası Hırsız 

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