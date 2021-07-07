Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
MERSİN - 14 yaşındaki çocuğun cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
MERSİN - 14 yaşındaki çocuğun cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı

MERSİN - 14 yaşındaki çocuğun cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandı



Görüntü Dökümü: - Güvenlik kamerası görüntüsü - Şüphelilerin adliyeye sevki Mersin 'de 14 yaşındaki çocuğun cep telefonunu gasbettikleri ileri sürülen 2 şüpheliden biri tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, 14 yaşındaki kız çocuğunun cep telefonunu gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polise başvuran N.C, arkadaşı H.B.Ş. (14) ile Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde yürürken, önlerini kesen 2 kişi tarafından bıçak zoruyla cep telefonunun çalındığını bildirdi.Şikayet üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarının kaydından zanlıların U.G. (19) ve İ.I. (18) olduğunu belirledi.Adreslerine düzenlenen operasyonla zanlılar yakalandı, ele geçirilen telefon da N.C'ye teslim edildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.G. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli ev hapsi tedbiriyle salıverildi.
Öte yandan, zanlıların gasbın ardından kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

Operasyon Güvenlik Kamerası Kız Çocuğu Gözaltı Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a