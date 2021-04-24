Mermercilerden köylüye ölüm havuzu kaldı

--İÇİ SUYLA DOLAN MERMER OCAĞININ DRONE GÖRÜNTÜSÜ

--MERMER OCAĞINDAN DETAYLAR

--BAŞKÖY MUHTARI HASAN ACAR RÖPORTAJ



( BURSA -ÖZEL-DRONE) BURSA



- Bursa’da mermer madenlerinin kapatılmadan terk edilmesiyle oluşan havuzlar hayvanların ölümüne sebep oluyor, insanların da hayatını tehdit ediyor.Bursa'nın dağ ilçelerinde Orhaneli Başköy’de bulunan mermer ocakları köyün suyunu kirlettiği için köylüler tarafından uzun süre protesto edilmiş, mücadeleyi kazanan köylüler mermer ocaklarını yargı kararıyla kapattırmıştı.Mermer şirketinin mermer çıkarttığı bölgede oluşan devasa büyüklükteki çukur yeraltı sularıyla tamamen doldu. 35 metre derinliğe ulaşan havuza köylülerin hayvanları düşüp öldü. Köylüler sıcak yaz günlerinde çocuklarının yüzerken boğulup öleceğinden endişe edip bölgenin ya doldurulmasını ya da etrafının tel örgüyle çevrilmesini istiyor.Mermer firmasının açtığı ocağı kapatmadan gittiğini ifade eden Başköy Muhtarı Hasan Acar, "Mermer ocakları gitti, bize hafriyatı ve molozu kaldı. Doğayı tahrip edip gittiler. Firma aldığı ÇED raporunda "bu alanı tekrar doğaya kazandıracağız" diye belirtmişti. Bu civarda 15 tane böyle maden ocağı var. Bizim köyde bıraktıkları ocak suyla doldu, çok geniş bir alanı kaplıyor. Büyük bir havuz oluştu. Bu havuzun derinliği 35 metreyi buluyor. Bu havuzun etrafında hiç bir önlem yok. 2 tane ineğimiz bu havuza düşerek öldü. Bizim endişemiz; çocuklarımızın bu sıcak yaz günlerinde bu tehlikeli havuza girerek boğulması. Bundan korkuyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Ya bu havuzu doldursunlar yada etrafını tel örgüyle çevirsinler" dedi.





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