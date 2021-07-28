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Mermer yüklü tır devrildi: TEM ulaşıma kapandı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mermer yüklü tır devrildi: TEM ulaşıma kapandı

Mermer yüklü tır devrildi: TEM ulaşıma kapandı

Kaza alanından detaylar

Polis Hastane Trafik Yoğunluğu Polis Ekipleri Direksiyon 

-Tır detay
-detaylar

( BOLU -DRONE) BOLU

- TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel çıkışı İstanbul istikametinde mermer yüklü tır devrildi. Tır sürücüsünün yaralandığı kaza sebebiyle yolun İstanbul istikametine ulaşım kapandı. Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı tünel çıkışı İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Ç. idaresindeki 37 ABK 163 plakalı mermer yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle devrildi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Tırın devrilmesiyle de TEM otoyolu İstanbul istikametine trafik kapandı. Öte yandan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.
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