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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mermer blokların altında sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı

Mermer blokların altında sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı

Olay yerinden görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-İşçinin mermer blokların arasından çıkarılması
-Hastaneden detay

( KOCAELİ )- Yüzlerce kiloluk mermer blokların altında kalarak yaralandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir atölyede üzerine devrilen mermer blokların arasında kalarak yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Olay Derince İbni Sina Mahallesi Zorlu Sokak üzerinde bulunan bir mermer atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atölyede çalışan Necmettin M. adlı işçi, çalışma sırasında üzerine devrilen mermer blokların arasında kaldı. Mermer blokları arasında sıkışarak yaralanan işçiyi gören çalışma arkadaşları, kendi çabalarıyla Necmettin M.’yi kurtaramayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mermer blokları arasından çıkarılan yaralı işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralı işçi, Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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