Merkezefendi'de mahalle konserlerine büyük ilgi

-Başkan Doğan açıklamasından görüntü

-Konser eğlencesinden farklı açılarda görüntü

-Vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşların konser kapanış eğlencesinden görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Merkezefendi Belediyesi tarafından verilen mahalle konserlerinin ikincisi büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Salgından dolayı uzun zamandır bir araya gelememiştik, artık bu tarz etkinliklerimize başladık” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilki Karahasanlı Mahallesi’nde verilen mahalle konserlerinin ikincisi büyük bir coşkuyla Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Merkezefendililerin yaz akşamlarında keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen ve büyük ilgi gören konsere vatandaşlar coşkuyla katılım sağladı. Konser alanını dolduran mahalle sakinleri için Merkezefendi Belediye Orkestrası, birbirinden güzel eserleri seslendirdi. Yaklaşık 2,5 saat süren etkinlik sırasında aileleri ile birlikte güzel bir yaz akşamı geçiren Mehmet Akif Ersoy Mahallesi sakinleri Merkezefendi Belediyesi'ne teşekkür etti. “Mahalle konserlerimizin ikincisi gerçekleştiriyoruz” Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan; “Salgından dolayı uzun zamandır bir araya gelememiştik, bu şekilde etkinlikler yapamamıştık. Birbirimizi çok özledik. Artık bu tarz etkinliklerimize başladık. Mahalle konserlerimizin ikincisi gerçekleştiriyoruz. Sizler çok sıkıldınız, hiçbir yere gidemediniz. Hiçbir aktivite yapamadınız. Birkaç saatliğine de olsa hem sizlerle beraber olmak istedik hem de size Merkezefendi Belediyemizin Orkestrası eşliğinde bir nebze olsun sıkıntılarınızı unutturmak istedik. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bizler her zaman sizlerin yanınızdayız, yanınızda olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.



