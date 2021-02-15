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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Merkeze inen kurt 3 gündür vatandaşları tedirgin ediyor

- Merkeze inen kurt 3 gündür vatandaşları tedirgin ediyor

Kurttan görüntüler

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Akalan Kurt Saldırısı Harekete Geç Saldırı Hayvan 


- Hakkari’nin Yüksekova şehir merkezine inen aç kurt kameralara yakalanırken, vatandaşlar tedirginlik yaşamaya başladı.
Yüksekova ilçesinde 3 gündür sokaklarda gezen aç kurt paniğe neden oldu. Yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine inen ve geçtiğimiz gün Güngör Mahallesi'nde görülen kurt için belediye ekipleri harekete geçmiş, ancak iğne vurulan hayvan kaçmayı başarmıştı. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde de bu sabah aynı olduğu değerlendirilen kurt, kameralara yakalandı. Mahallede bir evin bahçesinde gezen kurt, daha sonra koşarak uzaklaştı. İlçe merkezinde son günlerde görülen aç kurt vatandaşları paniğe sürükledi. Vatandaşlar kurdun kimseye zarar vermeden yakalanıp doğal yaşam ortamına bırakılmasını istiyor. Belediye yetkilileri, söz konusu kurdun yakalanması için teyakkuzda olduklarını belirterek, kurdu görenlerin kendilerine ihbarda bulunmasını istedi. Yetkililer, kurt saldırısına karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında da bulundu. (MT-MSA-Y)
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