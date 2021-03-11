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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Merkezde yağmur, köylerde kar var

Merkezde yağmur, köylerde kar var

Alt geçitte görevlilerin çalışması

Polis Sağanak Yağmur Barla Kar Yağışı 

-Trafiğe kapanan yollar
-Cadde ve sokaklardan genel görüntüler
-Kar yağışı olan yüksek kesimlerden detaylar

( BURSA )- Sağanak yağmur yolları göle çevirdi BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün gece başlayan yağmur etkisini sürdürüyor. Yağmurla birlikte birçok cadde ve sokak göle döndü, alt geçitler kapandı. Belediye ekipleri gelen ihbarlara koştu. Şehir merkezinde yağmur yağarken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. İnegöl'de gece saatlerinde yağmur kendisini gösterdi. Yağmurla birlikte bir çok cadde ve sokak göle döndü. Bazı alt geçitler sağanak yağmurla birlikte doldu. Sürücüler alt geçitten araçlarıyla geçemezken, polis şeritle alt geçitleri trafiğe kapattı. Belediye ekipleri gelen ihbarlara yetişmek için mücadele ediyor. Şehir merkezinde sağanak yağmur etkisini gösterirken, yüksek kesimlerde ise kar hakim. Birçok kırsal mahalle mart ayında beyaza büründü.
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