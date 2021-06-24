Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Merkel: 'Türkiye’nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum'

- Merkel: 'Türkiye’nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum'

Merkel'in konuşması

İngiltere Müzakere Uluslararası Hükümet Provokasyon 

-Detay

( BERLİN ) - Merkel: "Türkiye’nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum" BERLİN

- Almanya Başbakanı Angela Merkel, federal mecliste gerçekleştirdiği konuşmasında "Türkiye ile birçok konuda farklı düşünce içerisinde de olsak Türkiye ile işbirliği yapmalıyız. Türkiye’nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Konseyi zirvesi öncesi Federal mecliste zirvenin ağırlıkla başlıkları olan iklim koruması, korona, Rusya ve İngiltere ile ilişkiler ve mülteciler konusunda Federal meclisi bilgilendirdi. Mülteciler konusunun taraf ülkelerle ortak çalışma yapılması halinde çözüleceğini söyleyen Başbakan Merkel, "Türkiye ile birçok konuda farklı düşünce içerisinde de olsak Türkiye ile işbirliği yapmalıyız. Türkiye’nin taleplerinin AB liderlerinin kabul etmesini bekliyorum" dedi.
"Patentlerin serbest bırakılması yanlış bir yaklaşım" Salgınla mücadele konusunda uluslararası mücadelenin önemine değinen Merkel, AB ülkeleri ortak hareket etmelerini yoksul ülkeler için aşı üretiminin artırılmasını savundu. Aşı patentlerinin serbest bırakılmasına karşı olduğunu belirten Merkel, "Patentlerin serbest bırakılmasının yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Aşıların daha da geliştirilmesi, ancak fikri mülkiyetin korunması ile başarılı olacaktır" dedi.
Avrupa'nın Rusya ile ilişkilerine değinen Merkel, Rusya ile ilişkilerin daha fazla bozulmasını önlemek için AB'ye Rusya ile müzakereleri başlatma çağrısında bulundu. Merkel, Federal Meclis'teki hükümet açıklamasında, Rusya'nın "provokasyonları" karşısında, AB'nin "Rusya ve Rusya Devlet Başkanı ile doğrudan temas kurması gerektiğini" söyledi.

AB burada "tartışma formatları" oluşturmalıdır. Merkel, AB'yi Rusya'ya karşı daha birleşik bir tavır almaya çağırdı.
İlgili Foto Galeriler
Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!Güzellik Kraliçesi Doktor Corona Virüsü Hastalarına Yardım Etmek İstiyor!
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Hırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel KarelerHırvatistan - İngiltere Maçından En Güzel Kareler
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement