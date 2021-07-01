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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü

Meriç Nehri'ndeki adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü

Edirne Meriç Nehrindeki adacıkta çıkan yangından detaylar

Ağaçlı Bild Yangın 

-detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne'deki Meriç Nehri'nde bulunan adada çıkan yangında ağaçlar zarar gördü.Edinilen bilgiye göre yangın, Merkez ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'nde çıktı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, dün gece nehre yakın bir mevkiden alevlerin yükseldiğini görünce durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden ekipler, nehir sebebiyle adaya ulaşamadı. Adadaki yangın sabah saatlerinde kendiliğinden söndü. Yangın sonucu ağaçlık alan zarar gördü.
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