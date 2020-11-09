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09 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Meriç Nehri boyları sonbaharın renklerine büründü - EDİRNE

Meriç Nehri boyları sonbaharın renklerine büründü - EDİRNE

- Meriç Nehri drone görüntüsü Meriç Nehri boyları sonbaharın renklerine büründüEDİRNE (AA) - Her mevsimin ayrı güzellikte yaşandığı Osmanlı'nın eski payitahtı Edirne , sonbaharda doğadaki renk cümbüşüyle büyülüyor.Balkanlar'ın havasını, nazlı nazlı akışıyla getiren Meriç Nehri'ni, sonbaharda ağaçlar sarı tonlarında selamladı.Ağaçlardaki sonbahar tonları, kentin büyüsünü daha da artırdı.Şehrin içinden geçen nehir boyunca yükselen ağaçlar, yapraklarını dökmeden önce var güçleriyle, kışa girmeden bir dinginlik yaşamak isteyenleri davet ediyor.Sonbaharda ayrı bir kızıllıkla batan güneş ise hazan mevsimi renkleriyle birleştiğinde, insanların karşısına izlenmesine doyum olmayan manzaralar çıkarıyor.

Sonbahar Yükselen 

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