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Meriç Köprüsünde atlayan köpeği için nehre daldı
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Meriç Köprüsünde atlayan köpeği için nehre daldı

Meriç Köprüsünde atlayan köpeği için nehre daldı

Edirne Meriç Köprüsünden detaylar

Kurtarma Operasyonu Operasyon Sağlık Ekipleri Irak Köprü 

-Nehre atlayan köpeği için Nehre giren Metehan Aydoğdu'dan görüntüler
-Nehirde köprünün ayağına tutunan Aydoğan ve köpeği Lili'de görüntüler
-AFAD ekiplerinin bot ile Meriç Nehrinde kurtarma operasyonundan detaylar
-İtfaiye, Polis, ve sağlık ekiplerinden detaylar
-Genel detaylar

( EDİRNE )- Metrelerce yükseklikten atlayan köpeği için Meriç Nehrine dalıp köpeğini aradı EDİRNE

- Edirne’de Meriç Köprüsünde metrelerce yükseklikten atlayan köpeği için nehre dalan Mete Aydoğan saatlerce köpeğini aradı. Edirne’de aracıyla Meriç Köprüsü Seyir Köşküne gelen Metehan Aydoğan, birdenbire metrelerce yükseklikten köpeğinin nehre atladığını gördü ve kurtarmak için nehre daldı. Edinilen bilgiye göre olay Edirne Meriç Köprüsünde yaşandı. Aracıyla Meriç Köprüsü Seyir Köşkü'ne gelen Mete Aydoğan, köpeği "Lili"nin bir anda suya atladığını gördü ve Meriç Nehrine girerek saatlerce köpeğini kurtarmak için nehirde kaldı. Etraftaki vatandaşların ihbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Köpeğini kurtarmak için nehre giren Aydoğan'ın bir süre sürüklendikten sonra köpeğiyle birlikte köprü ayağına tutunduğu görüldü.
Ekipler, Aydoğan'ı kurtarmak için çalışmalara başladı.
Bölgede bulunan vatandaşlar ise Aydoğan ve köpeğinin üşümemesi için köprü üzerinden ip yardımıyla battaniye uzattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu nehre bırakılan bot ile Aydoğan ve köpeği AFAD ekipleri tarafından Meriç Nehri'nde kurtarıldı. (MB-
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