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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Merdivenlerden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Olay yeri ekip çalışmaları cenaze nakil detay

( MALATYA ) MALATYA

Yaşlı Kadın Tahkikat En Yaşlı Kadın Gözyaşı Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da evinin merdivenlerinden düşen yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selçuk Sokak'ta müstakil bir evde dokuz çocuğundan biri olan A.D. ile yaşayan Meryem Dalkılıç (73) oğlunun evde bulunmadığı bir sırada merdivenlerden inerken bir anda dengesini kayıp ederek yere düştü. Başını beton zemine çarpan yaşlı kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. İkametin sokağa bakan kapı önünde hareketsiz şekilde yerde yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, annelerin vefat haberini alarak olay yerine gelen çocukları gözyaşı döktü. Meryem Dalkılıç'ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.
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