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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Merdivenden kızak yaptılar, aracın arkasına bağlayıp doyasıya eğlendiler

Merdivenden kızak yaptılar, aracın arkasına bağlayıp doyasıya eğlendiler

- merdivenden yapılan kızağı arabanın arkasına bağlayan gençlerin kızak kayması detay

Kamera Cep Telefonu Düşünür Grup Genç Kar Yağışı 

--Gençlerden Hakan Gülyün röp

( SİVAS ) -- Sivas’ın Zara ilçesinde merdivenden yaptıkları kızağı arabanın arkasına bağlayıp kayan gençler doyasıya eğlendiler SİVAS

- Sivas’ın Zara ilçesinde merdivenden yaptıkları kızağı arabanın arkasına bağlayıp kayan gençler doyasıya eğlendiler. Sivas’ta uzun zamandır beklenen kar yağışı geçtiğimiz günlerde etkisini gösterdi. Kar yağışını çocuğundan yaşlısına neredeyse tüm vatandaşlar sevinçle karşıladı. Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Nasır köyünde bir grup genç karın yağmasını eğlenceye çevirdi. Ahırdan çıktıktan sonra canı sıkılan gençler kızak yapmaya karar verdi. Merdivenden yaptıkları kızağı arabanın arkasına bağlayan gençler yanlarına çocukları da alarak kızak kaydı. Doyasıya eğlenen gençlerin eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Gençlerden Hakan Gülyüz, çok eğlendiklerini belirterek, “ Ahırdan çıktıktan sonra canımız sıkılmıştı. Biz de ne yapalım diye arkadaşlarla düşünürken kızak yapmaya karar verdik. Kızak yapmakta uzun süreceği için merdiveni alıp kızak yaptık. Üzerine 3 tane balya koyup aracın arkasına bağlayıp çektik. Çok eğlendik. Güzel ve zevkli oldu. Size de tavsiye ederim’’ dedi.
(DK-GF-
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