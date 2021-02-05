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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Merdiven korkuluklarından aşağı düşen çocuk ağır yaralandı

Merdiven korkuluklarından aşağı düşen çocuk ağır yaralandı

Yaralının hastaneye kaldırılması

İlk Müdahale Hastane Korkuluk Gazi Mahallesi Sağlık Ekipleri 

-Acil detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda sekiz yaşındaki çocuk üçüncü katın merdiven korkuluklarından aşağı düşerek ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre olay Ertuğrul gazi mahallesi Narçiçeği Sokak da meydana geldi. 8 yaşındaki Mehmet Salih C, iddiaya göre kendilerine ait apartmanda oyun oynamaya başladı.
Bu sırada apartmanın içerisinde bulunan merdiven korkuluklarına tırmandığı sırada bir anda dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Bağırma sesleri üzerine aşağı inen ailesi şok oldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sekiz yaşındaki çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak İnegöl devlet Hastanesi’ne getirdi. Minik çocuk burada tedavi altına alınırken durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayı duyan yakınları ve ailesi ise hastaneye akın ederek gözyaşlarına Boğuldular. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
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