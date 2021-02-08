Meraklılar akın akın gizemli bloğu ziyaret ediyor

-Bölgede jandarma ekiplerinin bekleyişi

-Meraklı vatandaşlar

-Genel deatylar



( ŞANLIURFA ) -- Göbeklitepe'deki metal bloğun gizemini bölgedeki mobese ve güvenlik kameraları ile çözülecek ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki araziye yerleştirilen metal bloğun gizemi 4 gündür çözülemiyor. Meraklıların yoğun şekilde ziyaret ettiği metal bloğun bulunduğu bölgedeki mobese ve güvenlik kameraları inceleniyor Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın ilk tapınağı konumundaki Göbeklitepe yakınlarında bir araziye yerleştirilen metal blok, 4 gündür gizemini koruyor. Kentte heyecana yol açan metal blokun kimler tarafından ne amaçla araziye yerleştirildiğinin tespitine yönelik kurulan özel ekibin çalışmaları devam ediyor. Metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazıldığı belirlendi. Ekipler, Şanlıurfa'ya ulaşımın sağlandığı Gaziantep, Diyarbakır, Mardin ve Adıyaman yönündeki tüm kamera kayıtları ile Göbeklitepe ve Örencik Mahallesi bölgesine ulaşımın sağlandığı güzergah üzerindeki mobese ve güvenlik kameralarını incelemeye aldığı bildirildi.

Son bir haftalık kamera kayıtlarını saniye saniye izleyen ekipler, burada taşınabileceği kamyon, kamyonet, tır, minibüs ve kapalı kasa araçları da mercek altına aldı. Ekipler, görüntülerden elde ettiği şüpheli araçları plaka kayıtlarından inceleyerek, metal bloğu taşıyıp taşımadığı sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Bölgede meraklı mahallelinin bekleyişi ile jandarma ekiplerinin bekleyişi sürüyor. (BB-SD-



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