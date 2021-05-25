Mera kavgasında kan döküldü: 1’i ağır 5 yarayı



- Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kayalıpınar köyünde iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tüfek ve kesici alet kullanıldı, 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Kayalıpınar köyünde meydana geldi. İki aile arasında, büyükbaş hayvanların merada yayılımı nedeniyle anlaşmazlık çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Tüfek ve kesici aletlerin kullanıldığı kavgada R.Z. ağır yaralandı. A.Z., A.Z., Ş.Y., Ö.Y.,’nin de yaralandığı olayda 5 yaralı önce Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. (OE-GF-

