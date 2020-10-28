Menteşe Kaymakamlığı’nın ‘Paşa’sı

-kumru kuşunu sahiplenen Zülfiye Çetin röp

-Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız röp



( MUĞLA ) -- Menteşe Kaymakamlığı ‘Açık Kapı’ personelinin yağmurlu bir günde bulduğu ve ‘Paşa’ ismini verdiği yavru Kumru kuşu, kaymakamlığın maskotu oldu. MUĞLA



- Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe Kaymakamlığı son bir haftadır sevecen bir misafiri ağırlıyor. Bir hafta önce yağan yağmur sonrası kaymakamlık bahçesindeki çam ağacının altında bulunan yavru Kumru kuşu, ‘Açık Kapı’ personeli Zülfiye Çetin tarafından kedi ve köpeklere yem olmaması için sahiplendi. Mesai saatleri içinde Açık Kapı masasında yemi ve suyu verilen yavru Kumru kuşu personel tarafından ‘Paşa’ ismi verildi.

Annesinin terk ettiği yavru Kumru kuşu bir hafta içinde tüy rengi değişti ve yavaş yavaş kanat çırpmaya başladı.

Yavru Kumru kuşunu adeta sahiplenen Zülfiye Çetin, hafta içi her gün ‘Paşa’ ile mesaiye geliyor ve akşam da mesai sonrası eve gidiyor. Hafta sonlarını yavru Kumru kuşu ‘Paşa’ ile geçiren Çetin, ‘Açık Kapı’ masasının bir kenarında gün boyu yem ve suyunu da vererek doğal ortama döneceği günü bekliyor. Bakıcısı ile mesai yapıyor Yavru Kumru kuşunun kendisine çok alıştığını belirten Zülfiye Çetin, “Bir hafta önce mesai çıkışı Kaymakamlığın bahçesindeki çam ağacının dibinde buldum. Hafta sonları eve götürdüm, hafta içi sabah geliyor, akşam gidiyor. Benimle beraber mesai yapıyor. Beslenmesini bulgur ıslatıyorum sıcak suda. Artık kendi başına yiyebiliyor ve rahatlıkla yutabiliyor. En güzel yeri doğal ortam. İnşallah uçar gider. Ama sanmıyorum gideceğini. Çünkü burada çok rahat. Çok alıştı buraya” dedi.

“Bizim personelim gibi oldu” Yavru Kumru kuşunun bulunduğu ilk günden bu güne kadar kilo aldığını ve sağlıklı olduğunu belirten Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, “Açık Kapıdaki arkadaşlarımız başta Zülfiye hanım olmak üzere 7/24 burada vefakâr bir şekilde görev yapıyorlar. Yağmurlu bir günde bir hafta önce ‘Paşa’ ismini verdikleri Kumru yavrusunu ağacın dibinde bulmuşlar ve onu bakmaya başlamışlar. Baya da kilo almış ve sağlıklı bir vaziyete gelmiş. Burada hem görevlerini ifa ederken, yavru Kumruyu da büyütmüşler. İnşallah bizden ayrılmaz diye bakıyoruz. Burada yiyeceğini ve suyunu da veriyoruz. Akşamları da Zülfiye Hanım evine götürüyor. Burada artık bizim bir personelimiz oldu. Ayrılmayacak ama ne zamana kadar bakalım” dedi.

(BT-Y)



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