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- Menteşe’de orman yangını
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Menteşe’de orman yangını

- Menteşe’de orman yangını

-Yangından görüntüler

( MUĞLA ) MUĞLA

Yangın Ormanlı Orman Yangını 


- Muğla’nın Menteşe ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Göktepe ile Sungur Mahalleleri arasında Kızılbelen mevkiinde orman yangını başladı.
Köydeki vatandaşlar yangını söndürmek için genci, yaşlısıyla seferber oldu. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve itfaiye ekipleri sevk edildi. (OD-Y)
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