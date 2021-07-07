Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Menteşe’de korkutan çatı yangını
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Menteşe’de korkutan çatı yangını

Menteşe’de korkutan çatı yangını

itfaiye ekiplerinin dar sokakta beklemesi

Dar Sokaklar Yangın Altın Çatı Yangını Yangına Müdahale 

-itfaiye ekiplerinin yanına müdahalesi

( MUĞLA ) -- Muğla’nın Menteşe ilçesi Tabakhane mevkiinde eski Muğla evinin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. MUĞLA

- Muğla'nın Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi Dere Sokak üzerinde iki katlı bir evin çatısında yangın çıktı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Eski Muğla evlerinin bulunduğu ve dar sokaklar nedeniyle itfaiye ekipleri yangın bölgesine güçlükle ulaşabildi. Çatıda başlayan yangın mahalleyi duman içinde bırakırken, aynı sokakta oturan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, enerji nakil hatlarında da küçük ölçekli bir patlama yaşandı. İki katlı eski Muğla evinin çatısında başlayan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikte bulunan ahşap çatılı evlere sıçramasını engelledi. Kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. (MAZ-BT-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a