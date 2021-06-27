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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Menteşe'de itfaiye aracı kazaya karıştı: 5 yaralı

Menteşe'de itfaiye aracı kazaya karıştı: 5 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Hastane İtfaiye Aracı Trafik Kazası İtfaiye Eri Polis Ekipleri 

-Kaza yapan araçtan detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Menteşe ilçesinde itfaiye aracı ile otomobilin karıştığı trafik kazası sonucunda 3'ü itfaiye eri olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, Muslihittin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde ilerleyen itfaiye aracı ile Görkem Sokaktan çıkan 34 SG 7789 plakalı araç çarpıştı. Kazada otomobil metrelerce sürüklenirken, itfaiye aracı ise kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri de arkadaşlarının yardımına koştu. Kazada, itfaiye erleri Boran B, Soner G, Görkem Y. ile otomobilde bulunan Ahmet Ö. S. ve Sertan B. Ö. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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