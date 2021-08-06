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Menteşe’de havadan ve karadan müdahale devam ediyor
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6 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Menteşe’de havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Menteşe’de havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Ekiplerden detay

Yangın Altın Orman Yangını Helikopter Trol 

-Helikopter müdahalesi
-Dumandan detay

( MUĞLA )- Muğla’nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi ile Göktepe kulesi arasındaki orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi sürüyor. MUĞLA

- Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçe sınırlarına sıçrayan orman yangını Bayır Mahallesi ile Göktepe verici istasyonları arasında devam ediyor. Sabah saatlerinde havadan üç helikopter ve kara ekiplerinin müdahalesi ile önü kesilmeye çalışılan orman yangınında yer ekiplerinin hat açma çalışmaları aralıksız sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için orman ekiplerinin yanında belediye ekipleri, gönüllü vatandaşlar da çalışmalara destek veriyor. Göktepe verici istasyonları yönünde alevlerin hızlı ilerleyişi helikopterin arka arkaya bölgeye su atmaları, yer ekiplerinin de arazöz, itfaiye ve dozerler ile etkin mücadelesi sonrası alevlerin ilerleyişi kısmen durduruldu. (BT-Y)
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