Menteşe’de bisiklet hırsızlığı



- Muğla'nın Menteşe ilçesinde son günlerde artan bisiklet hırsızlığı olayları halkı tedirgin ediyor. Son olarak Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde bulunan bir apartmandan dün saat 19:28'de bir şahıs bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAZ-BT-Y)



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