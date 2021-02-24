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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Menteşe’de bisiklet hırsızlığı

Menteşe’de bisiklet hırsızlığı

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ

( MUĞLA ) MUĞLA

Polis Kamera Bisiklet Hırsız Polis Ekipleri 


- Muğla'nın Menteşe ilçesinde son günlerde artan bisiklet hırsızlığı olayları halkı tedirgin ediyor. Son olarak Menteşe İlçesi Emirbeyazıt Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde bulunan bir apartmandan dün saat 19:28'de bir şahıs bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MAZ-BT-Y)
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