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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Menemenspor’da hareketli saatler: Polis, kulüp binasında arama yapıyor

Menemenspor’da hareketli saatler: Polis, kulüp binasında arama yapıyor

Menemenspor Kulübü Girişi

Sosyal Medya Polis Politika Görece Polis Ekipleri 

-Menemenspor Kulübü Binası
-Diğer detaylar

( İZMİR )- Menemenspor'a evrak operasyonu İZMİR

- TFF 1. Lig'in sarı-lacivertli İzmir temsilcisi Menemenspor hakkında yapılan çok sayıda şikayet üzerine polis ekiplerince kulüp binasına operasyon düzenlendi.
Ekiplerin kulüp binasında aramalarının devam ettiği öğrenilirken, sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Onursal Başkan Tahir Şahin, “Spora siyaset karıştırdılar ve Menemenspor ile taraftarını üzmek için her türlü ayak oyunlarına girişiyorlar” dedi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menemenspor Kulübüne ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Menemenspor'u zarara uğratmakta olduğu, transfer ücretleri ile ilgili olarak evrak üzerinden gösterilen rakamlar ile fiili rakamlar arasında fark olduğu iddiasıyla yapılan çok sayıda şikayet ve ihbar üzerine inceleme başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kulüp binasına girilerek, Menemenspor Kulübüne ait karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri, işletme hesap defteri, dernek gelirleri ve harcama belgeleri üzerinde incelmeler yapıldığı ekipler tarafından kulüp binasında aramaların devam ettiği öğrenildi. Onursal Başkan Şahin’den sert açıklama Sosyal medya hesabından yapılan operasyona dair bir açıklama yapan Şahin, Menemen'de spora siyaset karıştırıldığını iddia ederek bir takım parazit ve asalak takımının Menemenspor'a zarar verebilmek için her şeyi yaptığını ileri sürdü. Şahin, "Spora siyaset karıştırdılar ve Menemenspor ile taraftarını üzmek için her türlü ayak oyunlarına girişiyorlar. Bu durum tamamen siyasidir. Dün nasıl uğraştılarsa bugün de Menemenspor ve Tahir Şahin ile uğraşmaya devam ediyorlar. Bir takım asalak ve parazitler son iki yıldır birtakım ayak oyunlarıyla uğraşmaya çalışıyorlar. Aynı parazit takımı son 2 aydır da Menemenspor ile uğraşmaya devam ediyor. Bu durumdan da siyasetçiler faydalanmaya çalışıyorlar. Tahir Şahin ve Menemenspor yönetimi çiğ yemedi ki karnı ağrısın. 31 Martta Menemenspor ile uğraşan şer güçler vardı, şimdi de devam ediyor. 20 yıldır Tahir Şahin’e çamur at izi kalsın politikası uygulandı fakat çamurlar hep onların üzerinde kaldı. Tahir Şahin ve Menemenspor yönetimine bugün zarar vermiş gibi düşünseler de yarın zarar veremediklerini çok net bir şekilde göreceklerdir ve hiç şüphemiz yoktur ki Tahir Şahin yine haklı çıkacaktır. Nasıl ki Tahir Şahin’i kötülediler ve 20 ay sonra haklı çıktıysa bu durumdan da haklı çıkacağımızı görecekler. Menemenspor’a zarar vermekten başka bir şey yaptıkları yok, bu durumda bizleri çok fazla üzüyor. Bu tür parazit ve asalaklar, takımı ligden düşürmek için uğraşmaktadırlar. Bu asalak ve parazit takımına karşı Menemenspor ligde kalacak ve güçlenmeye devam edecektir. Mevzu Menemensporsa gerisi teferruattır" dedi.
(AE-Mİ-
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