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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Menemen Belediye Başkanı ve diğer şüpheliler adliyede

Menemen Belediye Başkanı ve diğer şüpheliler adliyede

şahıslardan görüntü

Kalaba Alabalık Irak 

-detay görüntüler

( İZMİR ) İZMİR

- Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da gözaltına alındığı operasyonda, emniyetteki işlemleri biten şüpheliler Menemen Adliyesi'ne getirildi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 27 kişinin emniyetteki gözaltı işlemleri tamamlandı. “İhaleye fesat karıştırma” ve “tehdit” suçlarından gözaltına alınan şüphelilerden 4’ü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da bulunduğu 23 şüpheli ise yoğun güvenlik önlemleri ile adliyeye sevk edildi. 23 şüpheli Menemen Adliyesi'ne getirilirken, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy adliyeye girdiği sırada sessizliğini bozmadı. Şüphelilerin yakınları ise adliye dışında bir kalabalık oluşturdu.
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