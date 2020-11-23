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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Menemen Belediye Başkanı'nın da gözaltına alındığı operasyonda şüpheliler adliyeye sevk edildi

Menemen Belediye Başkanı'nın da gözaltına alındığı operasyonda şüpheliler adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin adliyeye sevk görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR


- Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da gözaltına alındığı operasyonda, emniyetteki işlemleri biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da bulunduğu 26 kişinin emniyetteki gözaltı işlemleri tamamlandı. 'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından gözaltına alınan şüpheliler, saat 07.30'da emniyetten çıkartılarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli 26 kişi, Menemen Adliyesi'nde hakim karşısına çıkacak.
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